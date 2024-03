Stiri pe aceeasi tema

- Romania e vicecampioana Europei! Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat cresteri modeste in luna ianuarie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica majorare a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate…

- Romania e și pe primul loc! Lucrarile de constructii au inregistrat o crestere modesta in Uniunea Europeana si in zona euro, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, insa Romania a fost de departe tara cu cel mai puternic avans pe acest segment, atat de la o luna la alta, cat si in ritm…

- Aproximativ 22,9% dintre companiile din Uniunea Europeana au efectuat vanzari online in 2022, un nivel cu 0,1 puncte procentuale (pp) mai ridicat decat in 2021 (22,8%) si cu 6,5 pp mai ridicat fata de 2012 (16,4%), arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul…

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 - 16 ani, 1.409 - 15 ani si 745 - intre 10 si 14 ani, conform Agerpres.La…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna noiembrie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica crestere a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate ieri de Eurostat și preluate de Agerpres. Conform oficiului…

