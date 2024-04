Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Impreuna pentru județul Timiș”, Nelu Balaș, din partea Partidul Național Conservator Roman (PNCR) și-a anunțat intenția de a candida și el la președinția Consiliului Județean Timiș.

- Partidul Social Democrat a depus, la Biroul electoral de circumscripție nr. 2 Lugoj, listele de candidați pentru alegerile locale din 9 iunie 2024. La depunerea candidaturilor, alaturi de Calin Dobra și echipa PSD Lugoj s-a aflat și Alfred Simonis, președintele PSD Timiș. Pentru funcția…

- Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș și unul dintre membrii fondatori ai USR Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, in perspectiva apropiatelor alegeri locale,…

- Uniunea Salvați Romania (USR) Timiș l-a desemnat pe deputatul Nicu Falcoi candidat al partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Aceasta nominalizare vine in urma unui proces democratic de vot intern care s-a desfașurat sambata. Experiența sa in serviciul militar și ulterior…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sambata la Digi24 ca Nicușor Dan s-a dovedit "o calamitate" din punct de vedere managerial la Primaria Capitalei și a susținut ca ar fi "o mare pacoste" pentru o alianța PNL-PSD daca ar pierde in fața unui om care a creat doar haos. "Daca mergem cu un…

- Liderul PSD a declarat ca o decizie privind alegerile prezidențiale va fi luata dupa alegerile europarlamentare și locale și ca, pana atunci, Romania trebuie sa fie condusa, și nu aruncata in haos. Intrebat cat de dispus este PSD sa susțina un candidat de la PNL la prezidențiale și invers, Ciolacu a…

- ”La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 11:30, politistii Biroului Rutier Timisoara au oprit pentru control pe strada Paul Constantinescu din Timisoara, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 33 de ani, in calitate de candidat in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoria…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat miercuri, la Digi24, ca un candidat comun PSD-PNL la alegerile prezidentiale „ar maximiza castigul”, dar trebuie explicat foarte clar romanilor de ce un partid de centru-stanga si unul de dreapta sustin acelasi candidat.