- Timisoreanul Ovidiu Gant, deputat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a transmis un mesaj de sustinere pentu primarul Dominic Fritz, afirmand ca in primul mandat, edilul i-a confirmat asteptarile. In urma cu trei zile a fost anuntata constituirea Aliantei pentru Timisoara,…

- Presedintele CJ Timis si al PNL Timis, Alin Nica, afirma in continuare ca jocurile nu sunt facute, iar el va fi candidatul liberalilor la presedintia Consiliului Judetean. El a convocat pentru aceasta seara o sedinta cu primarii si activul de partid din PNL Timis, in care se vor discuta pasii care urmeaza…

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…

- Potrivit unei propuneri legislative a parlamentarilor PNL, administratiile locale pot acorda o reducere a impozitului pe cladiri și terenuri donatorilor de sange. Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca numarul donatorilor de sange in Romania este de doua ori mai mic decat necesarul. “Salvarea…

- Compania rusa de soft Hardberry-Rusfaktor a proiectat rețeaua neuronala de inteligența artificiala „Naka”, care permite dronelor sa identifice și sa localizeze automat obiectele. Software-ul „Naka” poate funcționa pe toate tipurile de drone și identifica automat tipurile de echipamente inamice.

- Atragerea sumelor alocate prin finanțare din fonduri europene, pentru extinderea la patru benzi și modernizarea DJ 691, porțiunea dintre Timișoara și autostrada A1, a depașit chiar și așteptarile Consiliului Județean Timiș, spune Alin Nica, președintele Instituției. 99 la suta din banii alocați au fost…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, este plin de optimism și spune ca din vara se va circula pe Centura Sud. Iar aceasta va include și realizarea sensului giratoriu de la intersecția cu drumul județean care traverseaza Moșnița Noua și merge spre Buziaș. Compania de Drumuri, care a acceptat…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe deputatul Rusu Gheorghe, actual deputat al Forța Dreptei, trecut și pe la AUR. Deputatul este acuzat ca in perioada in care era prima al comunei Șpring, județul Alba, a comis abuz in serviciu și participare improprie la fals intelectual.”Procurorii din cadrul…