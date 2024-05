Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra a comentat „transferul” lui Alin Nica de la liberali in opozitie, dar si ce proiecte ale Consiliului Judetean Timis, in fruntea caruia s-a aflat intre 2017 si 2020, regreta ca nu s-au finalizat cu succes in timpul noii administratii. „Asta nu este strategie politica. In luna mai fac 24 de…

- Preseditele PSD Timis, Alfred Simonis, a declarat, luni, ca Alin Nica, contracandidatul sau la functia de presedinte al CJ Timis, a incercat sa se alature PSD, dupa ce a aflat ca nu va putea candida pentru un al doilea mandat la presedintia Consiliului Judetean Timis din partea PNL.

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și președinte interimar al Camerei Deputaților, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. ”Cred ca a venit vremea schimbarii in judetul Timis. Timisul trebuie sa recupereze anii pierduti si decalajele de judete mai mici si…

- Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților și al PSD Timiș, a susținut astazi o conferința de presa la noul terminal al Aeroportului Internațional Timișoara, unde și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Las bucuros președinția…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, explica in premiera decizia de demitere a lui Alin Nica din fruntea organizației PNL Timiș. Actualul președinte al Consiliului Județean Timiș a refuzat sa accepte alianța cu PSD la nivel județean, ințelegere in baza careia PNL va avea candidatul comun la Primaria Timișoara,…

- Ceea ce parea de neconceput la un moment dat este pe cale de-a se oficializa. PNL cedeaza catre PSD presedintia Consiliului Judetean Timis cu toate ca are titular in aceasta functie chiar pe presedintele organizatiei judetene, Alin Nica. La aceasta solutie s-a ajuns dupa lungi negocieri pe traseul Timisoara-Brasov-Bacau-Sectorul…

- Inca de luni, in spațiul public au aparut informații potrivit carora PNL l-ar putea susține la șefia Consiliului Județean Timiș pe social-democratul Alfred Simonis in defavoarea actualului președinte liberal Alin Nica.

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…