- Politehnica Timisoara a intrat de ieri intr-un stagiu centralizat de o saptamana la baza proprie. Antrenorul Paul Codrea mizeaza pe 24 de jucatori in aceasta perioada. Clubul a ajuns la finele saptamanii trecute si la un acord pentru rezilierea intelegerilor cu fundasul Carol Taub si mijlocasul George…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri primele doua transferuri pentru stagiunea de primavara. E vorba de jucatori care erau deja in pregatire cu echipa: Claudiu Pamfile (ex-Buzias) si Alex Adamcsik (Pecica). Daca primul era un nume cunoscut microbistilor timisoreni din precedenta perioada la Poli, cel…

- Sepsi a caștigat cu Poli Iași, scor 6-0, in etapa #22 din Superliga. Acesta reprezinta scorul campionatului pana in acest moment. Marius Ștefanescu (25 de ani) a marcat doua goluri in primul meci oficial din 2024. Jucatorul covasnenilor ramane, insa, cu picioarele pe pamant și anunța obiectivul lui…

- Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au pus la cale doua mutari: Alexandru Ișfan (extrema dreapta, 23 de ani) merge la clujeni sub forma de imprumut, de unde revine Alexandru Cimpanu, jucator de aceeași varsta și același post. La olteni ar putea ajunge și atacantul polonez Fabian Piasecki (28…

- ​Dupa ce i-a adus pe Alan Aussi și Omar El Kaddouri, CFR Cluj a oficializat joi al treilea transfer din aceasta iarna, ardelenii avand intenții clare de a se lupta pentru titlu in SuperLiga Romaniei.

- CFR Cluj a anunțat in mod oficial transferul transferul mijlocașului ofensiv Omar El Kaddouri (33 de ani). CFR Cluj a oficializat „transferul de titlu”, așa cum l-a numit finanțatorul Ioan Varga. Omar El Kaddouri, mijlocaș ofensiv cu un CV important, dar fara meci jucat din mai 2023, a ajuns in Gruia.…

- Cu fereastra de transferuri de iarna inca nedeschisa, FCSB a dat deja lovitura, aducand doi jucatori de calibru inaintea rivalilor. Astfel, vicecampioana a oficializat transferurile lui Luis Phelipe de la Poli Iași și Baba Alhassan de la FC Hermannstadt. Cele doua mutari au fost finalizate cu promptitudine,…

- Fostul jucator de la Sticla Arieșul Turda, Florin Dan, este al patrulea marcator din seria a X-a, a ligii a treia. Florin Dan (Minerul Ocna Dej) are șase goluri marcate in acest sezon al seriei a X-a, din liga a treia. Jucatorul nascut la Triteni, a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai formației…