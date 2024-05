Top 10 aeroporturi din lume, în 2024. Cel mai curat aeroport din lume este și cel mai aglomerat Top 10 aeroporturi Prima impresie pe care ți-o face o noua destinație poate influența semnificativ decizia de a reveni in acel loc. In unele regiuni din lume merita sa ajungi chiar și pentru experiența vizitarii aeroportului . Skytrax a publicat topul celor mai bune 10 aeroporturi din lume. Calatori din mai mult de 100 de naționalitați au participat la sondajul Skytrax, iar Aeroportul Internațional Hamad a fost desemnat „Cel mai bun aeroport din lume pentru cumparaturi”. Este a treia oara cand Aeroportul Internațional Hamad a caștigat primul loc, dupa ce a caștigat titlul in 2021 și 2022. Aeroportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc au castigat, sambata, medalia de aur in proba de dublu vasle feminin, categorie usoara, la Campionatele Europene de Canotaj de la Szeged. Este prima medalie de aur obținuta de Romania la aceasta competiție, relateaza GSP.ro și News.ro.UPDATE 16.50: Romania a obținut…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca spera ca urmatorul secretar general al NATO va acorda prioritate preocuparilor legate de terorism ale Turciei in timpul intalnirii de vineri cu Mark Rutte, favorit pentru a prelua postul, informeaza AFP. Presedintele Erdogan a spus ca lupta impotriva terorismului…

- Topul bugetelor militare Bugetele militare globale au atins un maxim istoric de 2,2 trilioane de dolari, potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI), al optulea an consecutiv de creștere. Și este vorba despre anul 2022, estimandu-se ca in anul 2023…

- Aceeași nava cargo Dali care a lovit podul Francis Scott Key din Baltimore marți, distrugandu-l și aruncand oameni și mașini in apa, a fost, de asemenea, implicata intr-o coliziune, in timp ce parasea portul Anvers din Belgia, in 2016, relateaza The Guardian.Potrivit Vessel Finder și arhivei de incidente…

- Pandemia de Covid și razboiul din Ucrauna au determinat creșterea prețurilor la alimente și combustibili. In același timp, au inceput sa se vada și efectele schimbarilor climatice, scrie economist.com, citat de Ziare.com.Pentru prima data din 1990, cand a fost lansat Indexul de Dezvoltare Umana (HDI)…

- Articol scris de Petrisor Peiu Peste 20 de ani, țara noastra va ramane penultima din Uniunea Europeana la salarii, la pensii, la calitatea educației, a sanatații și la calitatea infrastructurii. Nu pentru ca am ghicit viitorul intr-un glob de cristal, ci pentru ca am citit rezultatele la testarea internaționala…

- In timp ce zbura intre Germania și Turcia, unul dintre parbrizele cockpitului unui Boeing 737-8 Max s-a crapat, forțand piloții sa zboare mai mult de 25 de minute la o altitudine de 8.500 de metri pentru a ajunge in siguranța la Stuttgart, relateaza Rador Radio Romania. Se tot vorbeste despre dificultațile…

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara a anunțat ca, in urma grevei de pe principalele aeroporturi din Germania, zborurile de marți, 20 februarie 2024, spre și dinspre Munchen, sunt anulate. „Pasagerii care urmau sa calatoreasca maine cu destinația Munchen, au fost informați din timp de catre…