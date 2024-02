Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari - FCSB 1-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a declarat ca nu se va mai baza pe Luis Phelipe, titular in meciul cu ilfovenii. Gigi Becali, dupa Voluntari - FCSB: „Nu ma mai bazez pe Luis Phelipe” „A ramas puțina rabdare. Am avut mare incredere, dar a pierdut toate mingile. Nu mai dribleaza…

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Guimaraes – Benfica 2-2 a fost ultimul meci de duminica din Liga Portugal! Sporting – Braga 5-0 a fost si el in AntenaPLAY, de la ora 20:00. Sporting a pus presiune pe Benfica dupa victoria la scor cu Braga. Sporting a devenit lider in Liga Portugal dupa fluierul final al partidei de la Braga, dar […]…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- Egipt – RD Congo 7-8, dupa loviturile de departajare, a fost in AntenaPLAY! Guinea a obtinut si ea calificarea in mod dramatic, dupa ce Bayo a marcat golul victoriei in minutul 90+8. Guineea Ecuatoriala a ratat in minutul 68 un penalty, in conditiile in care era in inferioritate numerica din minutul…

- Gigi Becali a ratat un transfer de milioane! Patronul celor de la FCSB nu a dorit sa scoata o suma considerabila pentru acestia, iar acum a fost cumparat de o formație din Serie A. Este vorba despre David Ankeye, un jucator de 21 de ani, de la Sheriff Tiraspol, in schimbul sumei de 1,1 milioane […]…

- Leo Grozavu, antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre transferul extremei Luis Phelipe (22 de ani) la FCSB. Brazilianul venit in vara la Poli Iași va juca din iarna la FCSB, care-l cumpara pentru 200.000 de euro. Leo Grozavu a vorbit despre fotbalistul care a impresionat in acest sezon și spune ca…

- Luis Phelipe (23 de ani), extrema de la Poli Iași, a semnat cu FCSB și se va alatura lotului roș-albaștrilor in ianuarie. Cum cele doua echipe se vor intalni pe 19 decembrie, Leo Grozavu, antrenorul ieșenilor, a decis sa nu il foloseasca pe brazilian cu echipa lui Gigi Becali. Totul e semnat, Fhelipe…