- Gigi Becali a anuntat ca a avut o oferta soc de 5 milioane de euro pentru Florinel Coman din Argentina. Coman i-a dezvaluit si echipa care era dispusa sa ii achite clauza de reziliere lui „Mbappe de Romania”. Gigi Becali l-a bagat imediat in sedinta pe Coman si i-a spus sa nu accepte oferta pentru…

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- . Legenda clubului Steaua București a analizat șansele echipei din Gruia, care este, in momentul de fața, la 11 puncte de liderul FCSB. Adrian Mutu a devenit antrenorul „feroviarilor” dupa ce Andrea Mandorlini a fost dat afara. Italianul l-a enervat la culme pe Neluțu Varga dupa eșecul cu FC Botoșani,…

- FCSB e mare favorita la caștigarea campionatului, aspect confirmat și de cotele oferite in acest moment de bookmakeri. Cu un avans de 11 puncte fața de CFR Cluj, roș-albaștrii sunt excelent poziționați pentru a-și adjudeca titlul pentru prima oara dupa noua ani. „Seceta” bucureștenilor, care n-au mai…

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Rapid pornea din Liga 4 in 2017, anul in care Dinamo a luptat ultima oara la caștigarea campionatului. Șase ani mai tarziu, polii s-au inversat drastic: dinamoviștii au trecut printr-o retrogradare, sunt iar in insolvența, nu mai au antrenor, in timp ce alb-vișiniii intrați in „era Dan Șucu” trag la…