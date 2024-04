Stiri pe aceeasi tema

- Seismul de 4,4 magnitudine s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie, la ora 8.42, in Serbia, la frontiera cu Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 15 kilometri.Seismul s-a produs la 23 km vest de…

- A fost cutremur in Serbia! Un cutremur s-a produs in Serbia, la granița cu Romania. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe din țara noastra. „In ziua de 30 Aprilie 2024, la ora 08:42:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SERBIA, GRANITA CU ROMANIA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la…

- Un cutremur s-a produs marți dimineața, la ora 1, in Grecia, locuitorii fiind bulversați. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,1 pe scara Richter și a fost resimțit in special in zona Amphilochia.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs vineri in largul insulelor grecesti Strofade, in Marea Ionica (vest), potrivit Observatorului Euro-Mediteranean, fara a provoca initial victime sau pagube importante, au indicat mass-media elene, potrivit AFP, scrie Agerpres. "Seismul a fost inregistrat…

- Un nou cutremur a fost inregistrat, de data aceasta la granița cu Romania. Seismul a avut loc chiar astazi, 19 martie, dupa-amiaza. In ce orașe din țara s-a resimțit și ce informații au transmis specialiștii despre aceasta mișcare. Cutremur in Serbia Un cutremur a avut loc astazi, la ora 15:26:54 (ora…

- „In ziua de 25 Februarie 2024, la ora 21:11:32 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 12.8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 37km N de Slobozia, 41km SE de Buzau, 74km SV de Braila, 90km S de Focșani,…

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,8, s-a produs, marți dimineața, in apropierea Republicii Moldova, in zona seismica Vrancea. Seismul, care a avut loc la ora 06:55, s-a produs la o adincimea de 106.0 km, informeaza Institutul Național de Cercetare - dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INFP), noteaza…

- Un seism s-a produs, duminica, in Romania. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7 km și a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter. Cutremur in Romania, duminica, 4 februarie, inainte de ora pranzului. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122,7…