Gigi Becali a avut o replica imediata dupa atacurile lui Dan Sucu la adresa arbitrajului. Dan Sucu a spus ca a fost un arbitraj ostil pentru Rapid din partea lui Marcel Birsan. Dan Sucu a mai spus ca, pentru el, Rapid a castigat derby-ul. Giulestenii au acuzat ca golul marcat de Hasani nu trebuia sa […] The post Gigi Becali, replica imediata dupa atacurile lui Dan Sucu: „Cum sa castige daca nu a ajuns la poarta noastra?” appeared first on Antena Sport . Articolul Gigi Becali, replica imediata dupa atacurile lui Dan Sucu: „Cum sa castige daca nu a ajuns la poarta noastra?” apare prima data in Money.ro…