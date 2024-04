Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali s-a dezlantuit pe piata transferurilor. Dupa ce, initial, a spus ca a vorbit deja pentru transferurile lui Louis Munteanu si Denis Alibec, Becali a vorbit despre alte mutari stelare entru grupele Ligii Campionilor. Gigi Becali a anuntat ca il vrea pe Otele de la CFR Cluj. Patronul de la…

- Nelutu Varga a vorbit despre viitorul antrenor al echipei cand a fost intrebat daca Dorinel Munteanu poate fi o solutie. Patronul celor de la CFR Cluj a spus ca inca nu e momentul sa se gandeasca la noul antrenor, dar nu a negat ca Dorinel Munteanu poate fi o varianta. De altfel, Varga a spus […] The…

- Gigi Becali este gata sa revina pe stadion si se pregateste sa organizeze o petrecere fara precedent pe Arena Nationala. Patronul FCSB-ului e convins ca nu mai poate rata titlul si vrea sa sarbatoreasca pe bolidul sau de lux, inconjurat de fani. Latifundiarul din Pipera a decis sa vada de la oficiala…

- Cum arata clasamentul Ligii 1 cu 3 etape inainte de finalul sezonului regular. A fost etapa perfecta pentru FCSB, care a profitat la maximum de infrangerea celor de la Rapid cu Poli Iasi. FCSB s-a distantat la 10 puncte de principalele contracandidate in lupta la titlu. Echipa lui Elias Charalambous…

- Gigi Becali a dezvaluit de ce nu are nevoie de varf la FCSB. Patronul ros-albastrilor nu si-a pierdut increderea dupa remiza fara goluri de pe terenul celor de la U Cluj si a dat vina pe virusul care i-a afectat pe mai multi jucatori de la FCSB pentru prestatia de luni seara. Intrebat despre Darius…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…

- Ianis Stoica a facut dezvaluiri dupa despartirea cu scandal de U Cluj. Ianis Stoica a declarat dupa meciul pierdut de Hermannstadt cu Rapid, cu 2-0, ca a avut motivele lui. Nelutu Sabau a fost deranjat de modul in care s-a despartit Ianis Stoica de U Cluj. Nelutu Sabau spunea ca U Cluj l-a platit mai…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…