OMV Petrom se retrage din Georgia / Care sunt planurile legate de proiectul Neptun Deep

”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a decis retragerea din aceasta tara”, se mentioneaza in raport. In ceea ce priveste proiectul Neptun Deep, compania are in plan finalizarea atribuirii principalelor contracte, concentrarea pe activitatile de obtinere a permiselor, demararea lucrarilor de constructie si a pregatirilor in vederea forarii primei sonde in 2025. Legat de proiectul Han Asparuh offshore Bulgaria, OMV Petrom subliniaza ca va continua activitatea de explorare ca operator. Compania estimeaza volume totale de vanzari de gaze naturale mai mici fata de 2023 (2023: 47 TWh),…