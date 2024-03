PSD transformă infrastructura din coșmar în motorul investițiilor și dezvoltării De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat sectorul construcțiilor, cat și activitatea producatorilor romani de materii prime și materiale. in 2023, valoarea investițiilor publice a fost de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. PSD respecta astfel angajamentele din programul de guvernare de a face din investiții un motor esențial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

