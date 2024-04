Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- Ministrul Finantelor s-a intalnit, vineri, cu presedintele Bancii Europene de Investitii, Nadia Calvino, cu care a discutat despre sprijinirea IMM-urilor, dar si despre investitii in transportul sustenabil, scoli, spitale sau reteaua de apa si canalizare. ”Romania are parteneri importanti care sunt…

- „Valoarea proiectelor depuse pe noul exercitiu financiar 2021-2027 a depasit 24,6 miliarde euro. De remarcat ca, numai pe domeniul transporturilor valoarea proiectelor depuse depaseste 10 miliarde euro”, a scris Adrian Caciu, vineri pe Facebook. El a adaugat ca „prioritatea noastra este ca toate fondurile…

- „Impreuna cu comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, am discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. Ne dorim sa fim parte activa la aceste programe prin implicarea companiile cu capital de stat sau privat din Romania”, a scris Stefan-Radu…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Romania a incasat 22,846 miliarde euro din alocarea din cadrul Politicii de Coeziune 2014-2020 si a ajuns la un grad de absorbtie de 95%, a anuntat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, potrivit Agerpres. „Romania a incasat, pana la acest moment, 22,846 miliarde euro…