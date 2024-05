Săptămână plină de evenimente pentru Junii Brașovului. Programul complet din Săptămâna Luminată Saptamana Luminata aduce Junii Brasovului in Cetate, dar și zeci de evenimente in Piața Sfatului, la Pietrele lui Solomon și la Cetațuie. Din 7 și pana in 12 mai, brașovenii și turiștii se pot bucura de evenimente tradiționale ale Junilor, care vor culmina cu Ziua de calari, din Duminica Tomii, dar și de concerte cu Holograf, Damian Draghici, Vama, muzica populara, show-uri de lumini, ateliere și demonstrații medievale Saptamana luminata aduce sarbatoarea in Brașov, zeci de evenimente va așteapta in perioada 7 -12 mai, de la Marțea cu placinte, din Piața Unirii, la concertele din Piața Sfatului,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- In Saptamana Luminata, la Brașov sunt anunțate numeroase evenimente care vor culmina pe 12 mai, in Duminica Sfantului Apostol Toma pentru creștinii ortodocși. Cu ceremonia tradiționala a Coborarii Junilor in Cetate, programul se deschide marți, pe 7 mai, și include concerte, expoziții și festivaluri…

- Junii Brașovului vor cobori in Cetate in Duminica Tomii. Zeci de evenimente vor avea loc in Piața Sfatului, la Pietrele lui Solomon și la Cetațuie, in Saptamana Luminata. Ca in fiecare an, Junii Brașovului, formați din șapte grupuri, continua tradițiile din Saptamana Luminata. Din 7 și pana in 12 mai,…

