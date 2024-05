Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Alba au iertat un hoț care a furat dintr-o cutie a milei. Preotul bisericii a cerut in instanța banii sustrași Un preot din Alba a cerut 50 de lei inapoi, in instanța, de la hoțul care i-a spart cutia milei. Judecatorii din Blaj au considerat insa ca barbatul poate fi iertat. O decizie…

- Fara de Dumnezeu. Așa poate fi catalogata o femeie din satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei. Aceasta a furat cutia milei din biserica aflata in satul Ruși, din comuna Foraști, cu tot cu banii care erau donați de credincioși. Furtul a avut loc in dimineața zilei de vineri, 26 aprilie, iar dispariția ...

- O femeie care a furat un jurnal aparținand fiicei lui Joe Biden și l-a vandut unei organizații conservatoare a fost condamnata la o luna de inchisoare. Aimee Harris va petrece, de asemenea, trei luni de detenție la domiciliu, dupa ce a furat obiecte perso

- Trei romani au furat cutia milei dintr-o biserici din Austria, chiar in Vinerea Mare. Un credincios i-a surprins in acțiune și a dat alarma. Cei trei romani au acționat chiar in Vinerea Mare, cand biserica din mica localitate Retzbach, Austria, era plina de credincioși. Ei au fost vazuți de unul dintre…

- Tineri din Șebeș, cercetați de polițiști: Ar fi furat 6 oi dintr-o ferma din oraș Tineri din Șebeș, cercetați de polițiști: Ar fi furat 6 oi dintr-o ferma din oraș Doi tineri din Sebeș, unul de 18 ani, resectiv de 27 de ani, au fost identificați de catre Poliția Municipiului Sebeș ca fiind autorii unui…

- Doi tineri din Alba Iulia prinși de polițiști in timp ce au spart un aprozar. Nu au reușit sa fure nimic Doi tineri din Alba Iulia au fost prinși in flagrant, in timp ce incercau sa sparga un aprozar. S-a intamplat in seara zilei, de 13 martie, 2024, in jurul orei 22.30. Dupa ce au spart geamul magazinului…

- Trei barbati sunt cercetati de politistii din Constanta, dupa ce au furat piese de la locomotive si le-au vandut la fier vechi, iar prejudiciul se ridica la 30.000 de lei. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca au fost facute cinci perchezitii in Medgidia la…

- Instanța a decis cercetarea sub arest preventiv a barbatului 36 de ani din Dumbravești care in lunile decembrie și ianuarie a spart doua case de pariuri din Plopeni și Slanic, sustragand 42.300 de lei, informeaza Observatorul Prahovean.Suspectul este acuzat ca a spart, la jumatatea lunii decembrie,…