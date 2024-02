Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a disputat astazi, pe „sinteticul” de la Baza 2, primul joc amical al iernii. A fost 3-2 (2-1) cu divizionara „D” Millenium Giarmata, dar scorul putea sa fie mai clar in favoarea gazdelor cu mai multe zile de pregatire si aflat cu un esalon mai sus. Cu aceasta ocazie la alb-violeti…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri primele doua transferuri pentru stagiunea de primavara. E vorba de jucatori care erau deja in pregatire cu echipa: Claudiu Pamfile (ex-Buzias) si Alex Adamcsik (Pecica). Daca primul era un nume cunoscut microbistilor timisoreni din precedenta perioada la Poli, cel…

- Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Targu Mureș a invins joi, 28 decembrie, liderul Conferinței B al Ligii Naționale de Baschet Masculin, succesul fiind al cincelea la rand. Potrivit CSM, rezultatul final a fost urmatorul: CSM Targu Mures – CSM CSU Oradea 88-83 (14-23, 29-24, 28-20, 17-15) Marcatorii…

- Baschetbalistele Clubului Sportiv Municipal Targoviște au incheiat la inalțime 2023! In ultimul meci din acest an, formația dambovițeana a reușit o victorie importanta in disputa cu Rapid București. Pe teren propriu, sportivele antrenate de Catalin Tanase s-au impus cu 65-46 (27-8; 15-12; 8-12; 15-14),…

- Cazuta in Liga 3 in vara, Politehnica Timisoara a refuzat sa se prabuseasca precum Brasovul ori Baia Mare. Desi nu au fondurile echipelor sustinute de primarii si/sau consilii judetene, alb-violetii sunt in carti cel putin pentru play-off si chiar pot lupta pentru barajul de promovare la care viseaza…

- Naționala de handbal feminin a Iranului a invins Groenlanda, scor 28-23, și a evitat ultimul loc la Campionatul Mondial. A fost prima victorie a asiaticelor la un turneu final! Globalizarea dorita in handbal de Federația Internaționala incepe sa dea mici semne de reușita. Naționala Iranului, aflata…

- Politehnica Timisoara s-a impus din nou in fata conjudetenei ACS Banat Girls. La Tomnatic, pe arena „Petre Fenesi”, s-a inregistrat acelasi scor ca in turul elitei: 3-1 pentru elevele lui Mirel Albon. Ceata inca persista in minutul 12, cand sutul lui Scaramelo, singura cu portarul, a fost respins pana…

- Asa cum anuntam saptamana trecuta, Politehnica Timisoara ramane peste iarna cu 30 din cele 31 de puncte castigate pe teren in Liga 3. FRF a publicat astazi decizia Comisiei de Disciplina si Etica in cazul folosirii jucatorului Robert Curescu in stare de suspendare la jocul retur cu Phoenix Buzias (scor…