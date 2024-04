Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara si-a mai modificat o data lotul zilele acestea, desi se afla in plin sezon. Dupa inregimentarea surprinzatoare a lui Cristi Barbut, clubul a anuntat despartirea de atacantul Andrei Mura, al carui tricou a fost purtat deja de primul la duelul de sambata cu FC Bihor (scor 0-0). Absenta…

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Indiferent daca au ca materie de bac informatica sau se pregatesc de admiterea la o facultate de profil, elevii interesați de ore suplimentare in domeniu pot apela gratuit la cursurile Politehnicii din Timișoara. Incepand de luni, profesorii de la Facultatea de Automatica și Calculatoare incep o serie…

- Politehnica Timisoara a obtinut astazi o victorie in testul de pe stadionul „Dan Paltinisanu” disputat in compania celor de la CSM Deva, liderul Seriei 7 a Ligii 3. Alb-violetii au fost condusi cu 3-0, dar au revenit spectaculos in joc, castigand pana la urma cu 4-3! Oaspetii au deschis scorul prin…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi transferul tanarului varf Bogdan Istratie, care era in pregatiri cu alb-violetii inca de la reunire. Jucatorul in varsta de 20 de ani a evoluat in prima parte a sezonului la Progresul Spartac si a sosit pe Bega sub forma de imprumut de la Poli Iasi cu optiune de prelungire.…

- Politehnica Timisoara a intrat de ieri intr-un stagiu centralizat de o saptamana la baza proprie. Antrenorul Paul Codrea mizeaza pe 24 de jucatori in aceasta perioada. Clubul a ajuns la finele saptamanii trecute si la un acord pentru rezilierea intelegerilor cu fundasul Carol Taub si mijlocasul George…

- Politehnica Timisoara a disputat astazi, pe „sinteticul” de la Baza 2, primul joc amical al iernii. A fost 3-2 (2-1) cu divizionara „D” Millenium Giarmata, dar scorul putea sa fie mai clar in favoarea gazdelor cu mai multe zile de pregatire si aflat cu un esalon mai sus. Cu aceasta ocazie la alb-violeti…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri primele doua transferuri pentru stagiunea de primavara. E vorba de jucatori care erau deja in pregatire cu echipa: Claudiu Pamfile (ex-Buzias) si Alex Adamcsik (Pecica). Daca primul era un nume cunoscut microbistilor timisoreni din precedenta perioada la Poli, cel…