Stiri pe aceeasi tema

- Walt Disney și Warner Bros Discovery anunța ca vor oferi pachete comune in domeniul serviciilor de streaming. Este vorba despre pachete ale Disney+, Hulu și Max. Acestea vor fi oferite clienților din SUA la vara, potrivit mediafax.

- Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, cu sprijinul celor aproximativ 60 de voluntari, distribuie in aceasta perioada 600 de pachete cu alimente de baza persoanelor aflate in situații de dificultate, in pragul sarbatorilor pascale, in cadrul Campaniei Colecta Naționala de ...

- Adaugarile de abonati au fost urmarite de multa vreme de investitori si analistii de pe Wall Street pentru a evalua modul in care companiile, inclusiv Netflix, Walt Disney si Warner Bros Discovery, se descurca in razboaiele de streaming. Dar, dupa o crestere puternica a numarului de abonati timp de…

- O veste de ultima ora din media. Canalele Orange Sport se vor inchide incepand cu data de 30 iunie! Aceasta veste este una neașteptata pentru fanii sportului. Compania franceza Orange a preluat canalele de sport de la Telekom Romania in luna martie 2022. Orange Sport este cunoscut pentru difuzarea SuperLigii,…

- O veste de ultima ora din media, furnizata exclusiv de Fanatik! Canalele Orange Sport se vor inchide incepand cu data de 30 iunie! Aceasta veste este una neașteptata pentru fanii sportului. Compania franceza Orange a preluat canalele de sport de la Telekom Romania in luna martie 2022. Orange Sport…

- Condițiile de acordare a burselor pentru elevi se schimba: Prezența la școala și media la purtare, criterii eliminatorii Condițiile de acordare a burselor pentru elevi se schimba: Prezența la școala și media la purtare, criterii eliminatorii Un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea…

- Forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii au aruncat sambata numeroase pachete cu ajutor umanitar in Fașia Gaza. Zeci de mii de pachete cu mancare și cu sticle de apa au ajuns la refugiați cu ajutorul parașutelor.

- ''In cadrul discutiilor, cei doi oficiali au apreciat dialogul substantial si constant pe palierul politico-militar si au abordat modalitati de consolidare a cooperarii, atat in plan bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. In acest context, au fost evidentiate ca prioritati comune consolidarea posturii…