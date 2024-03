Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 martie, au avut loc meciurile din cadrul etapei a 6-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret. Farul Constanța, prima semifinalista a sezonului Constanțenii s-au impus in deplasarea de la Chiajna, scor 2-1, și au devenit astfel prima echipa din cele doua serii calificata matematic in…

- CSM Unirea Alba Iulia incheiat la egalitate, scor 0-0, ultimul amical al perioadei precompetiționale, pe Stadionul „Minaur” din Zlatna, cu SCM Zalau, liderul Seriei a X-a, din eșalonul terț. O confruntare in care ambele combatante au avut situații de a inscrie, barele fiind lovite in 3 randuri (Raicea,…

- Politehnica Timisoara a obtinut astazi o victorie in testul de pe stadionul „Dan Paltinisanu” disputat in compania celor de la CSM Deva, liderul Seriei 7 a Ligii 3. Alb-violetii au fost condusi cu 3-0, dar au revenit spectaculos in joc, castigand pana la urma cu 4-3! Oaspetii au deschis scorul prin…

- Chindia Targoviște a caștigat testul cu CSM Slatina, scor 1-0 pe ”Eugen Popescu” din Targoviște, in ultimul lor amical inainte de reluarea Ligii 2. Unicul gol al amicalului dintre echipele desparțire in clasamentul Ligii 2 de un punct, in favoarea Chindiei (locul 11 fața de 13, cu 21 de puncte fața…

- Partida Hamburg - Hannover (3-4) a fost oprita aseara de arbitru in minutul 60, dupa ce in peluza oaspeților a aparut un banner cu o ținta fixata pe capul președintelui clubului! Pe Volksparkstadion, Martin Kind a fost amenințat din cauza votului pentru comercializarea drepturilor de televiziune și…

- Universitatea Craiova a invins-o cu scorul de 3-1 pe Sepsi OSK, in deplasare, și și-a trecut in cont prima victorie din ultimele doua luni. Oltenii au depașit-o pe Farul și sunt pe locul 4 in clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte. Gazdele au deschis scorul in minutul 33, prin atacantul croat Gabriel…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri primele doua transferuri pentru stagiunea de primavara. E vorba de jucatori care erau deja in pregatire cu echipa: Claudiu Pamfile (ex-Buzias) si Alex Adamcsik (Pecica). Daca primul era un nume cunoscut microbistilor timisoreni din precedenta perioada la Poli, cel…

- MUTARE… Dupa ce Mocanu, Sonea, Tarșa, Dumea, Țicu, Szhem și Rappoport și-au reziliat contractele cu Rapid Brodoc, gruparea “alb-vișinie” s-a desparțit și de puștiul Denis Pauc, transferat in aceasta iarna la CSM Bucovina Radauți, ocupanta locului trei in clasamentul Seriei 1 a Ligii 3. In varsta de…