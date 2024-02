Stiri pe aceeasi tema

- Farul - Dinamo // „Cainii” au deschis scorul in minutul 29, prin reușita lui Velkovski din centrarea lui Milanov, iar imediat dupa pauza s-au desprins la Ovidiu. Golul secund a fost semnat de Dennis Politic, din pasa lui Georgi Milanov, in minutul 48, și l-a lasat masca pe Hagi. ...

- CSC Dumbravita a anuntat azi inca o despartire. Tanarul atacant Paul Mercioiu nu mai face parte din planurile alb-verzilor pentru sezonul de primavara. Jucatorul in varsta de 20 de ani a fost imprumutat de timiseni de la UTA (precum alti tineri), dar a evoluat in doar doua jocuri de Liga 2, ambele pe…

- Primarul de Alba Iulia, Gabriel Pleșa, critica USR pe tema alianței cu PMP și Forța Dreptei.„Viața politica intr-un an pre-electoral este una dinamica, cu reorganizari, negocieri, discuții și posibile alianțe, aspect care ține de normalitate, pana la urma, intr-o democrație vie și reala. Important…

- Unirea Ungheni (foto) și ACS Targu Mureș 1898 au caștigat, sambata, partidele disputate in cea de-a 15-a etapa a Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. Ungheniul s-a impus, pe teren propriu, cu 4-1, in fața echipei Avantul Reghin, iar gruparea targumureșeana a invins, in deplasare, cu 4-3, pe CS Universitar…

- Politehnica Timisoara a avut din nou un meci mai dificil in deplasare in Liga 3. Fanii alb-violeti au avut emotii ca favoritii lor nu vor invinge ultima clasata ACB Ineu. Golul izbavitor a venit in prelungiri si a fost marcat de Andrei Halos. Elevii lui Paul Codrea vor incheia anul si cu o veste proasta,…

- Divizionara secunda de fotbal CSC Dumbravita se afla in fața ultimului joc oficial din 2023. Joi seara, de la ora 20.00, intalneste fosta prim-divizionara FC Argeș Pitești. Jocul din etapa a 15-a a Ligii a II-a va avea loc pe stadionul „Orașenesc” din Mioveni și va fi televizat. Va fi a doua partida…

- ACS Targu Mureș 1898, formație care activeaza in Seria a 9-a a Ligii a III-a de fotbal, a bifat vineri, 24 noiembrie, cea de-a cincea victorie consecutiva, caștigand partida din deplasarea de la Avantul Reghin, cu scorul de 2-0. Pentru targumureșeni au inscris Jorza (28) și Csala (32). Cea de-a treia…

- Etapa a 14-a a Ligii 2, penultima programata in 2023, inceputa joi, a continuat vineri cu un meci din județul Timiș, pe stadionul ”Stefan Dobay” din Dumbravita intre echipa gazda și Gloria Buzau, echipe care erau situate in prima parte a clasamentului și care pana acum s-au aflat in multe randuri pe…