Unirea Ungheni, la doar 90 de minute de play-off

Stiri pe aceeasi tema

- „Roș-albaștrii” și-au jucat astazi, la Ungheni, ultima șansa de a mai prinde un loc de play-off, in actuala ediție de Liga a 3-a, insa au fost invinși de Unirea cu scorul de 2-0 (0-0), pierzand astfel orice șansa de a evolua in „careul de ași” ai seriei a IX-a. Ov. Horșia (61) a deschis scorul […] The…

- Start incendiar: cu derby „de Alba” la Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Reghin, la Zlatna, „totul sau nimic”, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni! Start incendiar in 2024 pentru conjudețenele din Seria 9 a Ligii 3: cu derby „de Alba”, Metalurgistul Cugir- Industria Galda. CSU Alba Iulia are o…

- Liga a III-a. Seria a IV-A. Etapa a 16 a 8 martie 2023 CS Blejoi – Dunarea GiurgiuFC Pucioasa – ARO C-lung MuscelTricolorul Breaza – CSO PlopeniFlacara Moreni – CS PauleștiCS Dinamo – Popești-Leordeni Clasament1. Dinamo Bucuresti 15 11 2 2 37-13 24 352. CS Blejoi 14 10 1 3 30-18 12 313. SC Popesti-Leordeni…

- Formația olteana a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, pe Sepsi OSK Sf.Gheorghe, intr-un meci din etapa cu numarul 24 a Superligii de fotbal. Covasnenii au deschis scorul, in minutul 33, prin croatul Gabriel Debeljuh, insa Craiova a revenit pe finalul primei reprize și a egalat in minutul…

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a jucat doua meciuri amicale impotriva ocupantei locului 3 al Ligii a 3-a, Seria 9, Unirea Ungheni. Ambele partide s-au disputant pe terenul bazei sportive Morești, județul Mureș. Vineri, elevii antrenorului Cosmin Iuhas au avut o prestație…

- Micii fotbaliști de la CS Unirea Ungheni 2018 au un inceput de an plin de vitalitate. Cei care au deschis competiția au fost copiii din categoriile 2014 și 2015, participand la turneul de doua zile de la Feldru. „Cu toate ca majoritatea copiilor din clubul nostru au fost cu un an mai mici, am facut…

- Formația covasneana a surclasat, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, pe CSM Poli Iași, intr-un meci din cea de-a 19-a etapa a Superligii de fotbal. Golurile au fost marcate de Florin Ilie (minutul 19 – autogol), Cosmin Matei (minutul 36 – penalty), Nicolae Paun (minutul 42), Sherif Kallaku…

- In urma cu cateva minute, la lasarea serii, in Șurdești a avut loc un accident de circulație. Doua victime au fost transportate la spital! Traficul a fost ingreunat mai multe minute Material in actualizare! Source