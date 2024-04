Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Ungheni 2018 a invins sambata, 13 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), liderul seriei a 9-a din Liga a III-a de fotbal, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului. In celalalt meci al etapei, ACS Mediaș a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), de Univ. din…

- Unirea Ungheni a caștigat, sambata, cu 2-0, partida disputata in deplasare cu CS Universitar Alba Iulia, din cea de-a doua etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In celalalt joc din play-off, Gloria Bistrița și ACS Mediaș au remizat scor 1-1. In clasament conduce Bistrița cu 44…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 6 aprilie, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0) formația CSU Alba Iulia, in etapa a 2-a a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a de fotbal. Golurile echipei pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre au fost reușite de Fulop (63) și Horșia (66 – penalty).…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre, a invins sambata, 29 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), pe ACS Mediaș, in prima etapa a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a la fotbal. Golurile mureșenilor au fost reușite de Astafei (min. 20) și Piper (min.…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 23 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1, formația Mediaș 2022, și s-a calificat astfel fara emoții in play-off-ul Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal. Omul meciului a fost Victoraș Astfei, autorul a doua goluri pentru Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional Florentin Petre, a invins sambata, 16 martie, pe teren propriu, cu 2-0 (0-0), pe Metalurgistul Cugir, in penultima etapa, a 17-a, a sezonul regulat al Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. In urma acestui succes reușit grație golurilor inscrise…

- Dupa ce a anunțat transferul lui Mohamad Taha, „virușii” au anunțat un nou transfer. Golgheterul din anii trecuți ai echipei, Alex Oltean s-a intors la „viruși”, dupa un an petrecut la Unirea Ungheni. „Mi-a fost dor de atmosfera din vestiarul echipei. Vreau doar sa imi ajut echipa sa ajunga pe un loc…

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…