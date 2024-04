Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: CSU Alba Iulia – Unirea Ungheni, duel cu miza in play-off-ul Ligii 3! CS Universitar Alba Iulia este obligata sa invinga Unirea Ungheni in a doua runda din play-off-ul Ligii 3, in condițiile in care distanța dintre cele doua combatante este de 5 puncte inaintea duelului de pe Stadionul „Pielarul”…

- Formatia AFK Csikszereda a invins echipa CSC 1599 Selimbar, scor 2-0, luni, in prima etapa din play-off-ul Ligii a doua, potrivit news.ro Golurile au fost marcate de Jelena (17) si Bakos (31).In clasament, AFK Csikszereda ocupa locul 4, cu 35 de puncte, iar CSC 1599 Selimbar este pe 2, cu…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre, a invins sambata, 29 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), pe ACS Mediaș, in prima etapa a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a la fotbal. Golurile mureșenilor au fost reușite de Astafei (min. 20) și Piper (min.…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 23 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1, formația Mediaș 2022, și s-a calificat astfel fara emoții in play-off-ul Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal. Omul meciului a fost Victoraș Astfei, autorul a doua goluri pentru Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul…

- Unirea Ungheni a invins-o, sambata, pe teren propriu, cu 2-0, pe Metalurgistul Cugir, intr-un meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii a 3-a de fotbal, seria a 9-a. ACS Tg.Mureș MSE 1898 a cedat, in deplasare, vineri, in fața Gloriei Bistrița, liderul clasamentului, cu 0-1, iar Avantul Reghin a pierdut,…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional Florentin Petre, a invins sambata, 16 martie, pe teren propriu, cu 2-0 (0-0), pe Metalurgistul Cugir, in penultima etapa, a 17-a, a sezonul regulat al Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. In urma acestui succes reușit grație golurilor inscrise…

- Formatia CSA Steaua a invins, marti seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu, in ultimul meci al etapei a 17-a a Ligii 2.Golurile au fost marcate de Boiciuc ’47, ’77, Heras ’62, ’90 si Maftei ’65, conform News.ro.In runda urmatoare, penultima din…

- Dupa ce a anunțat transferul lui Mohamad Taha, „virușii” au anunțat un nou transfer. Golgheterul din anii trecuți ai echipei, Alex Oltean s-a intors la „viruși”, dupa un an petrecut la Unirea Ungheni. „Mi-a fost dor de atmosfera din vestiarul echipei. Vreau doar sa imi ajut echipa sa ajunga pe un loc…