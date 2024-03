Angajații din Sri Lanka înregistrați la Cluj sunt mai mulți decât cei ucraineni Angajații din Sri Lanka sunt a doua cea mai numeroasa categorie de straini care lucreaza in Cluj, dupa cei din Republica Moldova, conform informațiilor furnizate de Cluj24. In 2023, autoritațile de imigrare din Cluj au eliberat un total de 4.974 de permise de ședere pentru diverse scopuri și 3.942 de avize de angajare in munca. De asemenea, au fost identificați 51 de straini in situații ilegale, sancționandu-se cu amenzi in valoare de 808.000 de lei. Conform reprezentanților Serviciului pentru Imigrari Cluj, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, un numar de 6.056 de persoane, dintre care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape cinci mii de cetațeni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari. In anul 2023, polițiștii de la imigrari din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare in munca. De asemenea, 51…

- 2.126 de permise de sedere pentru diferite scopuri si 4.029 de avize de angajare in munca au fost emise de politistii de imigrari din Alba, in anul 2023. 27 de straini au fost depistati in situatii ilegale, dar si amenzi in valoare de 83.000 de lei au fost aplicate de politistii de imigrari. Activitatea…

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…

- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…

- ”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circula pe autostrada” luni seara, descrie pe X politia din regiunea Gelderland (centru), care anunta ca ”s-au luat masuri”. The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana, reuniti in primul Consiliu Afaceri Externe (CAE) oficial din mandatul presedintiei belgiene a Consiliului UE, au ajuns la un acord de principiu pentru lansarea unei operatiuni militare pentru a proteja vasele comerciale ce navigheaza in Marea Rosie, a anuntat…

- Numarul total al cererilor de azil inregistrate in Uniunea Europeana va ajunge in acest an la „cu mult peste un milion”, a anuntat sefa Agentiei UE pentru Azil Nina Gregori, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres. Cu aproximativ 123.000 de cereri, cea mai mare cifra lunara din ultimii sapte ani a…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…