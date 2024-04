Angajați ai Poștei Române, în grevă luni, 1 aprilie/Conducerea companiei, mesaj pentru pensionari Nu e pacaleala, deși e 1 aprilie. Angajați ai Poștei Romane, in greva generala, in prima zi a acestei saptamani. Mulți se intreaba ce se se va intampla cu livrarea pensiilor in luna ce precede Sarbatoarea Paștelui ortodox? Și daca vor aparea intarzieri, mai ales ca nu sunt puțini seniorii care iși dramuiesc de pe […] The post Angajați ai Poștei Romane, in greva luni, 1 aprilie/Conducerea companiei, mesaj pentru pensionari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

