- Un incendiu de amploare a izbucnit miercuri, 22 mai 2024, la o cladire de birouri din Copenhaga aparținand gigantului farmaceutic danez Novo Nordisk, producatorul cunoscutelor medicamente pentru slabit Ozempic și Wegovy.

- Incendiul a pornit in exterior, dar s-a extins ulterior la o cladire de birouri de la sediul companiei din Bagsvaerd. Orasul danez gazduieste sediul central mondial al Novo, producatorul medicamentelor de succes Wegovy, folosit pentru pierderea in greutate, si Ozempic, folosit ca tratament antidiabetic.…

- Compania a raportat ca vanzarile pentru tratamentul sau injectabil pentru slabit Wegovy au crescut de peste doua ori, la peste 9,38 miliarde de coroane daneze (1,4 miliarde de dolari). Novo Nordisk, care produce, de asemenea, tratamentul pentru diabet Ozempic, a spus ca cresterea vanzarilor a compensat…

- BrandShield, care a impartasit aceste informatii exclusiv cu Reuters, a declarat ca din cele 279 de site-uri de farmacii pe care compania le-a inchis anul trecut pentru vanzarea de medicamente destinate tratarii afectiunilor metabolice, mai mult de 90% erau legate de medicamentele GLP-1, potrivit Keren.…

- Noul medicament-vedeta pentru slabit a starnit un val de interes și entuziasm in randul celor care se lupta cu kilogramele in plus. Dezvoltat de gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, acest tratament experimental promite sa fie de doua ori mai eficient decat medicamentele anti-obezitate care au cucerit…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- Compania a declarat la o intalnire cu investitorii ca studiul de faza I pentru noul medicament amycretin pentru obezitate, foarte asteptat, a aratat o scadere in greutate de 13,1% la participanti dupa 12 saptamani, potrivit Reuters. Acest rezultat eclipseaza pierderea in greutate de 6% inregistrata…

