Accident la intrarea în Maieru: Cinci persoane rănite, între care și un minor Un accident rutier a fost semnalat cu puțin timp in urma, la intrarea in Maieru dinspre dinspre orașul Sangeorz-Bai. Trei ambulante (terapia intensiva mobila SMURD, prim ajutor SMURD și un echipaj aparținand Serviciului de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud) intervin la locul accidentului. Spre caz a fost direcționat și un echipaj de pompieri cu autospeciala de descarcerare. Accidentul rutier s-a petrecut la intrarea in localitatea Maieru dinspre orașul Sangeorz-Bai. „Toate cele cinci persoane gasite la locul accidentului, un minor și patru adulți, au fost preluate de echipajele medicale. Dupa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

