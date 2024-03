Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, conform datelor unui sondaj de opinie comandat și publicat luni de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Tot astazi PSD și PNL așteapta datele sondajelor comandate pentru a decide asupra…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield, pentru a vedea cum sta in cursa pentru al doilea mandat de primar general. Surpriza mare este ca in acest sondaj, favoritul pentru Primaria Capitalei este Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Conform…

- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre care s-a aflat recent ca a intrat in vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI), lasa sa de ințeleaga ca nu are de gand sa renunțe la intenția de a candida la Primaria Capitalei. Popescu Piedone a transmis și un mesaj, in direct…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca „vom cauta soluții cu PSD” și se va cauta „profilul potrivit pentru a prezenta un proiect pentru București”, dar momentan soluția PNL pentru Primaria Capitalei este Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei.„PNL…

- Cristian Popescu Piedone a anunțat ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu. Edilul de la Sectorul 5 pare sa fie un favorit la cursa pentru Primaria Capitalei, dupa cum reiese dintr-un recent…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat duminica, 25 februarie, la B1 TV, ca va candida din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal, la alegerile pentru Primaria Capitalei, programate in vara.„Nu vreau sa sting nimanui lumina. Avem culoare de zbor separate.…

- Cristian Popescu Piedone pare sa fie un favorit la cursa pentru Primaria Capitalei, dupa cum reiese dintr-un recent sondaj CURS. Edilul Sectorului 5 sustine ca nu va lasa Bucurestiul pe mana lui Nicusor Dan.

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…