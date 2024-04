Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidența cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substanțiala și nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest au marcat, vineri, lansarea proiectului de modernizare și reabilitare a cladirii Anatomia, valoarea proiectului depașind 11 mil. de euro.

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost desemnata una dintre cele mai bune universitați din lume, potrivit noii ediții a clasamentului QS World University Rankings by Subject 2024.

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, ramane singura universitate de profil care figureaza in clasamentul internațional QS World University Rankings by Subject 2024. UMF Cluj se situeaza, la fel ca anul trecut, ocupand poziția 301-350 in clasamentul internațional…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a caștigat, din PNRR, doua proiecte in valoare totala de 69,3 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii universitare.

- Cantina Universitații de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj continua și in 2024 sa aiba meniul care costa numai 7 lei. Este vorba despre ”Meniul Student”, un concept introdus in 2023.”Meniul Student” este diferit in fiecare zi. Spre exemplu, marți, 5 martie, va consta intr-o supa de roșii cu…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a publicat aseara, in 1 februarie 2024, metodologia de admitere valabila pentru sesiunea iulie 2024. Cu mai puțin de 6 luni inainte de examenul de admitere, conducerea UMF a decis ca admiterea la Facultațile de Medicina și Medicina…