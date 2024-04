Incendiu puternic la un cunoscut complex rezidențial din nordul Capitalei. A fost emis mesaj Ro-Alert Un puternic incendiu a izbucnit la complexul rezidențial One din nordul Capitalei. Flacarile au cuprins materialele de pe acoperișul unei cladiri aflata in construcție. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, 2 autoscari, o descarcerare, și o autospeciala SMURD. Din imagini se vede un fum foarte gros degajat ca urmare a incendiului, […] The post Incendiu puternic la un cunoscut complex rezidențial din nordul Capitalei. A fost emis mesaj Ro-Alert appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

