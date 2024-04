Incendiu puternic la Copenhaga/Imagini cu flăcările uriașe. Clădire emblematică a capitalei daneze, afectată – VIDEO Un incendiu de proporții a afectat, marți, una dintre cladirile emblematice din capitala daneza. Singura veste buna este aceea ca, din ce se știe pana la momentul de fața, nu sunt persoane ranite. Vechea cladire istorica a bursei de valori din centrul orașului Copenhaga a fost cuprinsa de flacari, relateaza BBC. Børsen, din secolul al […] The post Incendiu puternic la Copenhaga/Imagini cu flacarile uriașe. Cladire emblematica a capitalei daneze, afectata – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

