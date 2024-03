Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta, astazi, in jurul orei 16:16, pe strada Avarm Imbroane din Timișoara, in urma unui incendiu la hala de producție a fabricii Continental.Au fost alertate Detasamentele 1 si 2 Timișoara, care s-au mobilizat șase autospeciale de stingere, doua autospeciale de prima intervenție și comanda,…

- Pompierii din Giurgiu au intervenit timp de aproape 12 ore pentru a stinge un incendiu de vegetatie izbucnit in Delta Neajlovului, intr-o zona in care stuful depaseste trei metri inaltime. Potrivit ISU Giurgiu, pompierii din cadrul Statiei Colibasi si Punctului de Lucru Calugareni au intervenit inca…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa de locuit situata pe strada Someș din comuna Apahida. „Apelul de urgența a venit la ora 23:16, astfel ca au fost trimise de urgența doua autospeciale cu apa și spuma,…

- Incendiu puternic in Delta Vacarești, din București. Pompierii intervin joi dupa amiaza cu 8 autospeciale de stingere.„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Acționeaza 8 autospeciale de stingere. Sunt posibilitați de…

- Momente de panica pentru calatorii aflați intr-un tren, in Bistrița Nasaud. In timpul mersului, potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrita-Nasaud, trenul a fost curprins de flacari. Pompierii intervin de urgența pentru a stinge focul.

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, la fabrica Fornetti din satul Hodoni, județul Timiș. Flacarile au cuprins aproximativ 2.000 de metri patrați, la fața... The post Incendiu puternic la fabrica Fornetti din Timiș. Pompierii aradeni, chemați in sprijin appeared first on Special Arad ·…

- Pompierii din Sankt Petersburg s-au luptat sambata pentru a stinge un incendiu urias la un depozit apartinand unuia dintre cei mai mari retaileri online din Rusia, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, citat de Reuters, scrie agerpres.ro .

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita."Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale…