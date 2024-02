Vâlcea: pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată In județul Valcea pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, in formeaza Rador Radio Romania. Pompierii militari au intervenit aseara pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit pe teritoriul comunelor Ionești și Scundu, pe o suprafața de peste 100 de hectare, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența. Intervenția a fost ingreunata de vantul puternic și suprafața foarte mare care e cuprinsa de flacari. In cursul zilei de luni, in Valcea au fost inca 15 astfel de incendii, care nu au produs pagube… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

