- Fragmentele sunt in prezent analizate de specialiști, precizat spus polițistul de frontiera. Autoritațile din Republica Moldova nu au pentru moment informații despre ziua in care drona s-a prabușit.Fragmentele ei au fost gasita in jurul orei 14.15. iar autoritațile „au venit imediat la fața locului”,…

- Peste 150.000 de romani și straini au trecut prin punctele de frontiera din Romania cu puțin peste 48.000 de mijloace de transport, miercuri, 20.03.2024. In urma statisticilor oferite de INS, la nivelul țarii au intrat nu mai puțin de 7.584.637 cetațeni ucraineni in perioada februarie 2022-martie 2024.…

- La vama Sculeni și Leușeni se menține un flux majorat pe direcția ieșire din R.Moldova, intrare in Romania. Poliția de Frontiera pune in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului.

- In urma reorganizarii traseelor pentru transportatorii de marfa ucraineni, cauzata de inchiderea sau blocarea unor puncte de trecere la frontiera dintre Ucraina și alte state europene, s-a inregistrat o creștere semnificativa a timpilor de așteptare pentru camioane la ieșirea din Romania spre Ucraina…

- Salvamontistii si politistii de frontiera au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni , obosiți, uzi, nemancați,iar un al treilea a fost gasit mort. Fugisera dupa ce au primit ordinul de incorporare. Salvamontistii au fost alertati ca un tanar de 22 de ani a plecat din Ucraina pentru…

- Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare pentru pregatirea celor 17 puncte de frontiera aeroportuara si cinci puncte de frontiera maritime cu care vom intra in Spatiul Schengen din 31 martie 2024, a declarat, luni, inspectorul general al IGPF, Cornel-Laurian Stoica, in cadrul bilantului institutiei…