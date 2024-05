Stiri pe aceeasi tema

- Colectarea selectiva a deșeurilor pare sa fie o sarcina prea grea pentru administrațiile locale. Primaria comunei Costești a fost amendata de Garda de Mediu pentru ca deșeurile reciclabile stranse in localitate se ridica abia la un sfert din limita legala. Incercarea primariei de a obține transformarea…

- SARBATOAREA UNIRII… Comunitatea din Bacești este una cosmopolita. Pe langa ortodocși sunt și baptiști și penticostali, insa sarbatoarea Paștelui ii unește pe toți deopotriva. Horațiu Caraușu, primarul comunei, sprijina cele cinci biserici ortodoxe din comuna, de la Țibaneștii Buhlii, Vovriești, Armașeni,…

- LA CONTROL… Primaria municipiului Barlad a cheltuit, anul trecut, o avere pentru serviciile de gestionare a cainilor fara stapan. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, chetuielile au crescut in 2023 cu 263,58%. Astfel, daca in anul 2022 s-au cheltuit 146.669 lei pentru prinderea maidanezilor, anul…

- CA LA NOI… S-au grabit sa implementeze un sistem cu grave probleme de funcționare, in ciuda avertismentelor primite din partea comercianților, iar acum, cand acest sistem iși arata limitele, se pregatesc sa arunce castanele fierbinți tot in brațele comercianților. Vorbim de reprezentanții Ministerului…

- BANI… Ministerul Agriculturii anunța lansarea sesiunii de depunere de proiecte pentru inființarea de exploatații pomicole. La nivelul județului Vaslui, cinci persoane juridice au accesat fonduri pentru inființarea a 113, 35 ha de livada in localitațile Albești, Muntenii de Jos, Delești, Deleni, Boțești…

- SCUMP… Primaria municipiului Barlad vrea sa dezvolte infrastructura velo o orașului, iar in acest scop și-a propus construirea a 7263 metri de piste pentru biciclete. Se pare ca obiectivul trebuie realizat cu orice preț, la propriu, daca ne uitam la valoarea totala a investiției, care se ridica la peste…

- PREMIERA ADMINISTRATIVA… Diferența dintre culte și cultura nu este foarte bine delimitata la Primaria Vaslui. Așa se explica faptul ca la capitolul cultura, instituția a organizat un parastas, cu rugi și cantari religioase, pomeni, coroana de flori și toata recuzita de specialitate. Singura legatura…

- LANSARE… Liberalii au aruncat și ei pe campul tactic al alegerilor locale din 9 iunie, avangarda formata din candidații la fotoliile de primar din Vaslui și Barlad, ca raspuns la provocarea celor din PSD, care iata vin in fața electoratului cu doi libelari vopsiți in roșu, ca propuneri de edil in cele…