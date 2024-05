Stiri pe aceeasi tema

- RECOMPENSA… Cooptarea lui Dumitru Boroș in PSD și incredințarea funcției de președinte al organizației locale incepe sa-și arate efectele. Acesta a hotarat sa incredințeze controversatei societați Reiser SA serviciul de administrare a strazilor. Este același Boroș care decidea acum trei ani ca aceeași…

- DISPUTA… De Ziua Internaționala a Rromilor, centrul municipiului Vaslui a fost gazda manifestarilor organizate : muzica, dans și voie buna. Un scandal izbucnit insa intre liderii rromi a umbrit intreaga sarbatoare. Martorii povestesc ca totul ar fi pornit dupa ce rromii au fost invitați sa serveasca…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de noua elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Cinci dintre ei sunt din Barlad, mai exact de la Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu”, doi din Vaslui, de la Liceul „Mihail Kogalniceanu” si un elev de la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Husi. Printre…

- BRAVO, COPII!… Momente emoționante astazi la Centrul de Transfuzii din Barlad, unde un numar impresionant de hușeni au mers sa doneze sange pentru Andrei Petcu, tanarul de 21 de ani, student la „Automatica și Calculatoare”, victima in accidentul de la Padureni. Mobilizarea atat de rapida dupa lansarea…

- UPDATE: Hușenii nu au ramas indiferenți fața de strigatul de ajutor al familiei lui Andrei Petcu, astfel ca mulți sunt cei care, chiar de maine, au anunțat ca vor merge la Barlad, la Centrul de Transfuzii Sanguine, ca sa doneze sange, pentru Andrei. Un grup de localnici s-a mobilizat și pune la dipoziția…

- AJUTOR!… Andrei Petcu, unul dintre tinerii care au fost victime ale accidentului de la Padureni, are mare nevoie de sange! Internat in prezent in Spitalul Județean de Urgența Vaslui, tanarul de 21 de ani, student la Facultatea de „Automatica și Calculatoare” din Iași, lupta pentru viața lui și fiecare…

- Totul se poate cumpara in politica. Daca cineva nu poate fi cumparat cu bani, sigur va putea fi cumparat cu si mai multi bani. Despre consilierii liberali de la Barlad, nu credem ca se aplica acest algoritm pragmatic. Ei, sigur au fost cumparati cu doar cativa arginti. Din cate se pare, a fost o oferta…

- ANCHETA… Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției municipiului Barlad, au reținut un tanar, in varsta de 20 ani, din comuna Zorleni, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Individul este suspectat ca se deplasa pe timpul nopții in municipiul Barlad, unde dadea…