Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu e tranșant cand vine vorba de Cristian Popescu Piedone, pe care, de altfel, spune ca il și cunoaște de mai bine de 30 de ani. Nu crede in capacitatea acestuia de a conduce Primaria Capitalei. Nu are anvergura. ”E o iluzie fondata pe un fond distractiv”. Ce program ramane in urma dupa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca il cunoaste pe Cristian Popescu Piedone de 30 de ani si il respecta, dar nu considera caa are anvergura pentru a fi primarul Capitalei. In schimb, se declara convins ca alegerile vor fi caștigate de Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL. Ciolacu mai spune…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la conferința de alegeri a PSD București, in prezența lui Catalin Cirstoiu (candidatul comun PNL-PSD la Capitala), ca in afara de „fum de gratare”, Cristian Popescu Piedone nu are ce sa aduca Bucureștiului daca ajunge primar general.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- A fost dat publicitații ultimul sondaj de opinie care arata cum ar vota bucureștenii daca duminica aceasta ar fi organizate alegeri pentru Primaria Generala. Cristian Popescu Piedone ar caștiga detașat. Vezi in randurile de mai jos ce a spus edilul de la Sectorul 5. Cristian Popescu Piedone a oferit…

- Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat intr-o emisiune de televiziune, unde a fost intrebat cu cine voteaza. Edilul a recunoscut ca ii este foarte greu sa se decida. Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița (PSD), a fost intrebat cu cine va vota la alegerile pentru Primaria…