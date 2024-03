Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila retragere din cursa pentru Primaria Capitalei. Intr-o intervenție in emisiune, el a respins criticile aduse de Marcel Ciolacu și Catalin Cirstoiu in cadrul evenimentului de anunțare a candidatului PSD-PNL la primaria municipiului București. „Am revazut inregistrarea, preferabil ca nu am urmarit-o…