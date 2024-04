Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a reactionat, marti, la anuntul lui Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, conform caruia partidul o va sustine la functia de primar al Capitalei. „Multumesc pentru incredere! Impreuna vom lupta pentru dreptul bucurestenilor la o viata mai buna, intr-un…

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Cristian Popescu Piedone a zis ca ar dori ca PSD sa o propuna pe Gabriela Firea in lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul sectorului 5, a declarat la Romania TV ca s-ar bucura daca PSD ar susține-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei , deoarece atat el cat și ea au…

- Daca PSD o va nominaliza pe doamna Gabriela Firea, cel mai bun dintre noi sa-l invinga pe Nicușor Dan, a spus Piedone. Cristian Popescu Piedone , care și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal, a evitat sa intre in polemici cu posibila…

- Gabriela Firea, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD), susține ca Primaria Capitalei se afla intr-o situație critica, fiind lasata fara buget, motiv pentru care il invita pe primarul Nicușor Dan sa poarte discuții pentru a remedia proble

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…