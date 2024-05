Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a afirmat, astazi, ca, in timpul mandatului primarului general Nicusor Dan, datoria primariei a crescut cu jumatate de miliard de lei. „Prima intrebare este aceasta: de ce minte Nicusor? In episodul de astazi voi prezenta situatia bugetului Primariei Generale, conform datelor oficiale de la Primaria Generala și de […] The post Sebastian Burduja: „Nicușor minte ca a scos primaria din faliment!” appeared first on Puterea.ro .