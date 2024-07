Stiri pe aceeasi tema

- Peste 61,5 milioane de iranieni cu varsta de peste 18 ani sunt așteptați sa mearga la vot ca sa iși aleaga un nou președinte dupa moartea lui Ebrahim Raisi. Se estimeaza insa ca milioane de oameni vor boicota alegerile de vineri, deoarece cred ca procesul electoral va fi aranjat de regimul care vrea…

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.374.478 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Popovici Cosmin Ovidiu Florian, impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiei publice cu statut special. Acesta este…

- Guvernul Ciolacu va suplimenta bugetul Ministerului Familiei, condus de Natalia Intotero, cu 150 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara, zis și bugetul paralel. Un proiect de act normativ care va fi adoptat de Cabinetul Ciolacu in ședința de joi se stipuleaza ca se aloca suma de 150.000 mii…

- Zilnic, in lume, peste un milion de persoane sunt infectate cu sifilis, gonoree, chlamydia sau tricomoniaza, semnaleaza un recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații. De la 7,1 milioane de cazuri de sifilis in 2020, in 2022, s-a ajuns la aproximativ 8 milioane de cazuri, avertizeaza Organizația…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala…

- Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

- Clienții bancilor comerciale au beneficiat de reduceri de sume ce au totalizat peste 11,3 milioane de euro la creditele contractate de la bancile creditoare sau IFN, intre anii 2016-2023, in urma soluționarii litigiilor , prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor (ameliorare rase). Este vorba despre solicitarile prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2024, a anuntat, miercuri, Agenția de Plați și Intervenție…