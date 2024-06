Lasselsberger cere ajutor de stat pentru o fabrică de 800 milioane de lei în Cluj Lasselsberger, una dintre companiile grupului austriac in Romania, intenționeaza sa construiasca un ansamblu de producție in Sandulești, județul Cluj, pentru care a solicitat guvernului ajutor de stat prin programul național de construcții, conform unei decizii a acționarilor. Grupul austriac Lasselsberger este unul dintre cei mai mari producatori din Europa de placi ceramice, materii prime și […] The post Lasselsberger cere ajutor de stat pentru o fabrica de 800 milioane de lei in Cluj appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

