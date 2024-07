Stiri pe aceeasi tema

- O companie discreta din Cluj-Napoca beneficiaza constant de contracte directe de la spitalele de stat din Romania. Mai nou, are noroc și la SRI. Serviciul Roman de Informații a acordat un contract direct, fara licitație, companiei Synttergy Consult pentru furnizarea de reactivi și consumabile destinate…

- Marile orașe din țara continua sa atraga un numar semnificativ de chiriași, iar proprietarii au parte de o veste buna la inceputul acestei veri. Sumele solicitate la nivel de piața sunt in creștere fața de anul trecut in toate centrele regionale majore din Romania, atat in cazul garsonierelor, cat și…

- In ultimii zece ani au fost construite in Romania, din bani public, 11 stadioane, care au costat 600 de milioane de euro și alte 8 au termen de execuție in urmatorii patru ani, iar prețul trece de 650 de milioane de euro. Insa, la un calcul simplu privind valoarea investiției raportata la numarul de…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) solicita Camerei Deputaților sa respecte Constituția și legile țarii, renunțand la votarea amendamentelor aparute subit in proiectul de modificare a Legii RCA, cu incalcarea principiului bicameralismului, prin care cei…

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din Europa de Sud-Est, a pus in funcțiune cel mai mare rezervor de țiței din Romania, pe platforma rafinariei Petrobrazi. Rezervorul a fost proiectat și construit conform celor mai recente standarde in domeniu, pentru o siguranța sporita in utilizare.…

- Marian Cristian Minae, unul dintre inculpații in cazul unei crime din Sibiu, a fost prins și adus inapoi in țara astazi. Barbatul a fost localizat in Irlanda, iar predarea sa a fost posibila intr-un termen foarte scurt datorita colaborarii eficiente intre autoritațile romane și cele irlandeze, conform…

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…

- Bucureștiul inregistreaza peste 10 milioane de vizite lunare in mall-uri. Dintre cele 12 mall-uri din Capitala, trei atrag lunar 3 milioane de vizite, iar doua dintre acestea se apropie de un trafic de aproape doua milioane de vizite pe luna. Brand Management, lider pe piața de indoor advertising din…