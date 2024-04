Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am solicitat emiterea Ordinului de Incepere pentru proiectarea sectiunii de autostrada Targu Mures – Miercurea Nirajului (24,4 km). Astfel faza de proiectare a acestui obiectiv va incepe in data de 31 mai 2024, dupa finalizarea procedurilor administrative necesare”, a swcris, vineri, pe Afcebook,…

- In data de 11.03.2024, a avut loc, prin videoconferinta, o intalnire intre viceprim ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu si administratorii aeroporturilor ce opereaza pe teritoriul Romaniei, reprezentati de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, presedintii consiliilor judetene,…

- Intre 21 și 31 martie cinefilii din București și alte 12 orașe din țara sunt așteptați cu un program ce reunește cele mai noi filme franceze prezentate in festivalurile importante ale lumii. Filme din selecțiile de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy se vad la cea de-a 28-a ediție…

- Ministerul Justitiei a prezentat vineri in Guvernul Romaniei propunerea de mutare a penitenciarelor din cateva mari orasșe in afara zonelor urbane, a anunțat pe Facebook Alina Gorghiu. „Daca tot facem investitii mari in modernizarea penitenciarelor, cautam solutii sa ajutam si la dezvoltarea unor mari…

- Ministerul Justitiei a prezentat vineri in Guvernul Romaniei propunerea de mutare a penitenciarelor din cateva mari orasșe in afara zonelor urbane, a anunțat pe Facebook Alina Gorghiu. „Daca tot facem investitii mari in modernizarea penitenciarelor, cautam solutii sa ajutam si la dezvoltarea unor mari…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Targul de Cariere 2024, unul dintre cele mai mari evenimente de profil organizate la nivelul intregii țari, revine la Brașov in perioada 5-6 aprilie, la Coresi Shopping Resort . Targul de Cariere 2024, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din Romania și Republica Moldova,…