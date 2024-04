Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta vineri ca a emis Autorizatia de Construire pentru lucrarile pe cei 48,08 km, intre Ronat Triaj si Arad, dar si pe cei 6,17 km de cale ferata dintre Aradu Nou si Glogovat. Contractul, finantat prin PNRR, are o valoare de 2,18 miliarde de lei (fara TVA)…

- ”Start modernizarii Lotului 4 (54,25 km) al liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad! Am emis astazi Autorizatia de Construire pentru lucrarile pe cei 48,08 km, intre Ronat Triaj si Arad, dar si pe cei 6,17 km de cale ferata dintre Aradu Nou si Glogovat”, scrie ministrul pe Facebook. Sorin Grindeanu…

- Primaria Constanta a emis pentru BC Cogen Management SRL o autorizatie de construire. Actul de urbanism consta in amenajare plaja, Mamaia, sector IV, subsector 15. Autorizatia de construire este valabila 24 de luni. BC Cogen Management SRL este detinuta de Constantin Bucur si Constantin Alin Bucur.…

- Reprezentantii Primariei Constanta au mentionat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca intr adevar, pe zona respectiva este planificata o parcare supraetajata de patru etaje, cum era anuntata in trecut, insa, momentan, se va amenaja doar o parcare normal Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de…

- Primaria Sectorului 4 a anunțat ca demareaza proiectul de construire a noii magistrale de metrou – M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Instituția condusa de Daniel Baluța este liderul asocierii cu Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei. Primaria…

- Un nou tronson din centura mica din jurul Timișoarei, formata din drumuri județene, intra in curand in construcție. A fost emisa autorzația de construire pentru proiectul „Modernizarea DJ 593C Șag (DJ 593) – Sanmihaiu Roman (DJ 591A). Autorizația de construire necesara finalizarii proiectului tehnic…

- La Iași, a fost predat astazi amplasamentul Cinematografului Dacia din Iași, in vederea consolidarii și modernizarii, urmand sa fie transformat in Ateneul Copiilor. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a precizat ca, pe 15 decembrie, a fost semnat contractul cu firma care va efectua lucrarile, iar astazi…

- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 245/16.06.2023, pentru…