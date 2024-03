Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Moldovei A7: Asocierea RETTER Projectmanagement – Pizzarotti a inceput turnarea COVORULUI ASFALTIC pe lotul 1 La finele lunii februarie, mai exact la data de 27 februarie 2024, dupa incheierea cu succes a lucrarilor in sectoarele experimentale destinate stratului de asfalt de baza, s-a demarat…

- Oficialul de la Transporturi va fi lunar pe santier, pentru a vedea cum avanseaza lucrarile Violeta Stoica Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a aflat, ieri, din nou, intr-o vizita pe șantierul autostrazii A7 Dumbrava – Buzau, unde sunt in lucru primele doua tronsoane, iar din luna martie…

- Astazi, Ionel Scriosteanu, Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor, a inspectat șantierul Lotului 3 al Autostrazii Bacau – Pașcani (Autostrada Moldovei A7), unde se construiește cel mai mare și primul nod rutier turbion din Romania. Acest nod rutier este situat la intersecția A7-Autostrada Moldovei…

- Asocierea RETTER a urcat spectaculos in topul constructorilor de autostrazi din Romania, datorita performanțelor remarcabile ale constructorului din ultima vreme. In schimb, Dorinel Umbrarescu, cu grupul sau UMB, a coborat pe poziția a șaptea, iar criticii susțin ca acest declin se datoreaza mișcarilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, arata faptul ca lucrarile la Lotul 3 al Autostrazii Bucureștiului au probleme mari, din cauza constructorului. Deși acest tronson de 18 kilometri trebuia dat in circulație in 2024, constructorul se mișca foarte greu și are intarzieri.…

- Asocierea de companii din Turcia va incepe construcția lotului 3 al Autostrazii Moldovei pe 1 martie, a anunțat Cristian Pistol , șeful CNAIR. Cristian Pistol a anunțat ca azi, 23 ianuarie, compania pe care o conduce, CNAIR, precum și toți cei implicați in infrastructura rutiera a țarii, marcheaza un…

- V. Stoica Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, atrage atenția asupra stadiului lucrarilor de pe șantierul Lotului 2 al autostrazii Dumbrava – Buzau, cel care face legatura intre Mizil și Pietroasele. ”Am luat la pas toți cei aproximativ 30 km aferenți acestui lot.…

- A fost semnat contractul de construire a noului penitenciar de la Berceni, din judetul Prahova, care va avea 1.000 de locuri de detentie. Anunțul a fost facut, vineri, de Ministerul Justiției. Ministra Alina Gorghiu, a precizat ca ridicarea acestui penitenciar si a celui de la Buzau reprezinta cea mai…