V. Stoica Veștile raman in continuare bune de pe șantierul lotului Dumbrava-Mizil al autostrazii A7, iar imaginile filmate cu drona arata ca prind contur podurile de pe acest prim sector al Autostrazii Moldovei. Sunt cadre care surprind montarea grinzilor in zona nodului rutier cu autostrada București – Ploiești, de pe raza comunei Dumbrava, acolo unde se va putea intra pe autostrada, spre Buzau, direct dinspre București, prin conexiunea dintre A3 și A7. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, asocierea Pizzarotti – Retter, care lucreaza pe acest…