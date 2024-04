Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei din tarile bogate din Grupul celor Sapte (G7) au ajuns luni la un acord pentru a-si inchide centralele pe carbune din tarile lor pana in 2035 cel tarziu, intr-un pas semnificativ catre tranzitia de la combustibilii fosili catre alte forme de energie, transmite Reuters, arata News.ro.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, explica care au fost motivele Coaliției PSD-PNL de a renunta la sustinerea candidatului comun Catalin Cirstoiu la functia de primar general al Capitalei. Decizia de a avea candidati separati a fost luata in baza unei analize din care reiese ca cele doua formatiuni nu…

- Cinci orașe din Romania au fost incluse intre cele mai sigure orașe europene pentru a trai sau pentru a calatori. Clujul este cel mai sigur oraș din Romania, și se afla pe locul noua in Europa, potrivit Numbeo.com. Poziția in clasament a fost coborata de un nivel moderat de corupție și o ușoara creștere…

- In 2022, rata deprivarii materiale și sociale severe in randul tinerilor (cu varste intre 15 și 29 de ani) din UE a fost de 6,1%. Rata a fost puțin mai mare (6,7%) in randul populației totale (toate persoanele care locuiesc in gospodarii private). Tinerii din Romania sunt cei mai saraci din UE, potrivit…

- Imunitatea fumatorului persista sa fie ”prabușita” mulți ani dupa ce acesta a renunțat la acest viciu, avertizeaza un studiu publicat recent in revista Nature. Concluzia acestui studiu aprofundeaza ințelegerea efectelor nocive ale fumatului asupra sanatații. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații…

- Fostul premier olandez Dries van Agt, cel care a liberalizat canabisul in țara lalelelor, a ales sa moara prin eutanasie alaturi de soția sa. Cei doi aveau 93 de ani, iar in ultima vreme au avut probleme grave de sanatate. Dries van Agt și soția sa Eugenie au murit „ținandu-se de mana”, dupa ce au ales…