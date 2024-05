Ambasadorii statelor UE au ajuns, astazi, la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului militar oferit armatei ucrainene, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE. „Ambasadorii UE au convenit, in principiu, masuri asupra beneficiilor extraordinare […] The post Acord istoric: veniturile din activele rusești inghețate in UE vor merge catre inarmarea Ucrainei appeared first on Puterea.ro .